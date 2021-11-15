Україна проходить пік: виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій

В Україні вперше за три місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій. Це є позитивним сигналом проходження піку захворюваності COVID-19 в Україні, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, до лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують.

"Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих" , - повідомив він.

Ляшко повідомив, що стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.