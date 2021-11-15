Разумков, Смешко та Гройсман конкуруватимуть на виборах – Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що на парламентських виборах Дмитро Разумков, Володимир Гройсман та Ігор Смешко конкуруватимуть один з одним, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Соціологія каже, що поки що вони – у другій лізі. І тому, найімовірніше, вони конкуруватимуть один з одним. Поки що потенційний електорат – Разумкова та Смешка дуже близький. Кожен із них публічно заявляв, що він консерватор. І це може привести до того, що вони об'єднаються, і на таке об'єднання теж буде цікаво подивитися" , - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи Гройсман, Смешко та Разумков не стануть основними конкурентами "Слуги народу" на парламентських виборах.

Він також вважає, що буде конкуренція на виборах між Євгеном Мураєвим (лідер партії "Наші" – ред.) та Разумковим.

"Чи зможуть вони потрапити до парламенту? Це залежить від багатьох чинників. Насамперед від того, коли і за якою системою відбудуться вибори. Поки що вони плануються у 2023 році за системою відкритих списків із регіональною прив'язкою.