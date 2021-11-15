Держдачі для обраних: ДБР відкрило справу після аудиту

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування після перевірки Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" та Будинку відпочинку "Конча-Заспа". Про це, посилаючись на Державну аудиторську службу, повідомляє Марлiн.

Зазначається, що керує базами Державне управління справами.

Кримінальне провадження було відкрито за статтею 364 Кримінального кодексу України, а саме щодо зловживання владою з тяжкими наслідками.

Виробництво відкрили за результатами аудиту використання державного майна та землекористування базами відпочинку, проведеного Державною аудиторською службою влітку 2021 року.