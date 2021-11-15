У "Слузі народу" заговорили про нові виключення із фракції

На з'їзді "Слуги народу" можуть ухвалити рішення про виключення нових депутатів, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила нардеп від СН Олена Мошенець.

"Що стосується фракції, можу сказати лише про те, що розглядатимуться нові виключення зі складу нашої фракції, вони лише розглядатимуться. Якщо це відбудеться, має бути відповідне голосування. Якщо голосів вистачить, то не виключаю, що хтось залишить лави нашої політичної сили у парламенті" , — сказала вона.

Також, за словами депутата, на з'їзді точно оберуть нового голову партії і не виключені ще деякі зміни у керівництві політсили.