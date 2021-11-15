Українці обрали найкращого мера - рейтинг

З 1 по 14 листопада відбувалося голосування за найкращого мера 2021 року. Всього в онлайн-голосуванні взяло участь понад 21 000 користувачів Facebook, повідомляє Комментарии.

Із самого початку мерських перегонів вималювалося два лідери: мер Дніпра Борис Філатов та міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. До кінця голосування зберігалася інтрига, хто ж із двох мерів займе перше місце, набравши найбільшу кількість голосів українців. Але зрештою перемогу здобув Борис Філатов. За мера Дніпра проголосувало понад 40% учасників. Вадим Бойченко посів почесне друге місце, набравши 37,72% голосів.

До п'ятірки кращих мерів України також потрапив добре відомий багатьом українцям мер Черкас Анатолій Бондаренко. Він отримав 6,39% голосів наших співвітчизників та посів третє місце. На четвертому рядку з 1,53% розмістився чернівецький мер Роман Клічук. Ну, і замкнув першу п'ятірку найкращих мерів України із 1,3% голосів міський голова Кропивницького Андрій Райкович.

Цікаво, що добре відомі в Україні мери Києва та Львова Віталій Кличко та Андрій Садовий посіли лише 6-те та 10-те місця відповідно.

Аутсайдером мерських перегонів виявився мер Сум Олександр Лисенко, за якого проголосували лише 0,06% українців. Також низькі результати показали мери Луцька Ігор Поліщук та Запоріжжя Володимир Буряк.