Ryanair відкриє два нові маршрути з України

Лоукостер Ryanair оголосив про запуск двох нових міжнародних маршрутів зі Львова та Херсона з 2 січня 2022 року, повідомляє Avianews.

Цього дня літаки авіакомпанії полетять зі Львова до столиці Словаччини Братислава та з Херсона до столиці Австрії Відня. Частота польотів на першому маршруті складе тричі на тиждень, на другому — двічі на тиждень.

Мінімальна ціна авіаквитків Львів-Братислава починається від 15 євро в один бік, авіаквитків Херсон-Відень — від 19 євро в один бік. Найнижчі тарифи Ryanair включають перевезення лише ручної поклажі в салоні літака. Її габарити не повинні перевищувати 40х25х20 см, при цьому вага речей не обмежена.

Приклад бронювання авіаквитків Львів-Братислава на рейси Ryanair

Що потрібно знати про нові рейси Ryanair з України?

Маршрут Львів-Братислава може підійти тим мандрівникам, яким потрібно також до Відня. Аеропорт столиці Словаччини знаходиться за 75 км від головного міста Австрії. Час у дорозі займе близько 1 години.

З 2018 року на маршруті Львів-Братислава літають літаки іншої бюджетної авіакомпанії Wizz Air. Це означає, що лоукостерам доведеться конкурувати за пасажира, що позитивно позначиться на цінах - у продажу буде більше квитків за низькими тарифами.

Запустити рейс Херсон-Відень Ryanair планував з 30 березня 2020 року, проте літаки цим маршрутом так і не полетіли через карантинні обмеження.

Наразі у Херсоні проводять масштабну реконструкцію смуги. В аеропорту розраховують, що всі будівельні роботи завершать до кінця 2021 року, якщо цьому сприятиме погода. Після цього смугу потрібно буде сертифікувати. Процес може тривати кілька тижнів чи місяців.

Пасажирам слід зважати на цей факт при купівлі авіаквитків, оскільки виконання першого рейсу Херсон-Відень 2 січня через фактор будівництва та сертифікації є малоймовірним.