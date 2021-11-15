До Саакашвілі вперше не пустили лікарів

До екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, стан здоров'я якого днями різко погіршився, не пустили сформований грузинським Міністерством охорони здоров'я консиліум лікарів. Про це заявив адвокат Саакашвілі Шота Тутберідзе, посилаючись на ЗМІ Грузії, пише Эллина Либцис, Страна UA.

Михайло Саакашвілі зараз перебуває в Гландській тюремній клініці №18, до якої й не пустили консиліум лікарів.

Після того, як медики, які мали перевірити стан здоров'я екс-президента, чекали дві години, їм заявили про закінчення робочого часу.