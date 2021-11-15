Поліція викрила масштабну схему підроблення продуктів харчування

Кіберполіція викрила масштабну схему з підробки та збуту відомих брендів продуктів харчування. Підпільні цехи розмістили у Києві та області, Львові, Хмельницькому, повідомляє UBR.

Близько 18 фігурантів виробляли та зберігали оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай, каву та інші продукти харчування. Товар фасували в упаковки із назвами та логотипами відомих світових виробників.

Після цього товар продавали під виглядом оригінальної продукції в інтернет-магазинах, на сайтах оголошень та великих оптових ринках по всій Україні. Також поліція встановила факти збуту фальсифікату за кордон.

Внаслідок серії обшуків правоохоронці вилучили обладнання, близько 60 тонн сировини та 160 тонн готової фальсифікованої продукції. Також вилучено поліграфію з логотипами брендів та 4,5 млн грн.

Наразі поліція з'ясовує суму завданих правовласникам збитків. Ведеться розслідування за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів та послуг) Кримінального кодексу України.