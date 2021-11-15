ЄС затвердив критерії нових санкцій проти Білорусі

Глави МЗС країн Євросоюзу затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі. Сьогодні ЄС планує ухвалити новий пакет цільових санкцій. Таку заяву зробив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Вести.

За словами Борреля, буде створено механізм санкцій проти авіакомпаній, які доставляють мігрантів до Білорусі. У Євросоюзі також розглянуть і секторальні обмеження.

"ЄС не бачить альтернативи жорстким діям проти Мінська, оскільки ескалацією ситуації займається білоруська сторона" , - заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас.

Про санкції також повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.