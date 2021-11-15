Олена Зеленська засипала Львів компліментами

У п'ятницю, 12 листопада, Олена Зеленська приїхала до Львова на форум з питань харчування у школах. Однак вона не забула про свою культурну місію – запустила три україномовні аудіогіди в музеях. Разом з тим перша леді засипала місто компліментами, назвавши культурним осередком України, повідомляє 24 Канал.

З офіційними візитами Олена Зеленська відвідує безліч міст України і країн світу, однак особливі емоції у неї викликав саме Львів. Вона зізналась, що скарбничка її теплих спогадів про це місто знову поповнилась.

"Львів надихає та залишається в серці надовго. Я рада була потрапити до міста, яке по праву можна назвати одним з найцінніших культурних осередків України," , – зізналась Олена Зеленська.

Фото з фейсбуку першої леді України

Зеленська запустила три аудіогіди у Львові

Після форуму, присвяченому реформі системи шкільного харчування, перша леді України відвідала музеї та палаци, якими славиться Львів. У рамках культурної місії вона запускає україномовні аудіогіди в найвідоміших культурних пам'ятках світу. Так, три з них з'явились у Львові, а озвучили їх видатні українці – актор Остап Ступка і співачка Христина Соловій

у Національному музеї імені Андрея Шептицького голос Остапа Ступки;

у музеї Івана Георгія Пінзеля голос Остапа Ступки;

у палаці Лозинського голос Христини Соловій.

"Після Нового року у Львові запрацюють і англомовні версії. Далі буде," , – пообіцяла Олена Зеленська.

Фото з фейсбуку першої леді України

Фото з фейсбуку першої леді України