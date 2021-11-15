Сніг у кількох областях можливий уже цього тижня – прогноз

Синоптики прогнозують, що в Києві та в кількох областях уже цього тижня випаде перший сніг. Про це, посилаючись на дані "Укргідрометцентру", повідомляє Рубрика.

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Так, 19 листопада в більшості регіонів України буде дощ. У Києві вночі очікується від 0°C до +2°C, а вдень – до +4°C. За прогнозом, уночі в столиці пройде дощ із мокрим снігом, а вдень буде сніг або мокрий сніг.

Таку ж погоду прогнозують синоптики в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Житомирській областях.

Минулого року перший сніг випав у Києві 17 листопада.