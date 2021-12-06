Відмінні рецепти з морепродуктів на будь-яке свято

У чому привабливість морепродуктів? Їх непотрібно надто багато, за найменшої присутності вони все одно зроблять свою справу, повідомляє Сьогодні.

Для креветок треба масло та вершки, салат з кальмаром та пекінською капустою заправляється сметаною, в салат з мідіями потрібна бебі-моцарела.

Салат з мідіями та моцарелою

Салат з мідіями та моцарелою
Салат з мідіями та моцарелою / Фото: instagram.com/darina_body_code/

Інгредієнти:

  • Мідії відварені, коктейльні помідори – 150 г
  • Бебі-моцарела – 60 г
  • Салат фризе, шпинат – по 50 г
  • Сіль, паприка, трави
  • Сік лимона – 10 мл
  • Оливкова олія – 5 мл

Як приготувати:

  1. Мідії відварити у підсоленій воді на середньому вогні впродовж кількох хвилин.
  2. На подушку з листя салату та шпинату викласти мідії, томати та сир.
  3. Додати до смаку сіль, паприку, трави, збризнути соком лимона та оливковою олією.

Салат з кальмаром та пекінською капустою

Салат з кальмаром і пекінською капустою
Салат з кальмаром і пекінською капустою / Фото: instagram.com/pp.zona/

Інгредієнти:

  • Пекінська капуста, свіжий огірок, варена морква – по 100 г
  • Консервований кальмар – 170 г
  • Цибуля – 50 г
  • Сметана 10% – 50 г
  • Варені яйця – 2 шт.
  • Сіль, перець

Як приготувати:

  1. Усе нарізати соломкою, посолити, поперчити та перемішати.
  2. Заправити сметаною та прикрасити зеленню.

Креветки у вершково-часниковому соусі

Креветки у вершково-часниковому соусі
Креветки у вершково-часниковому соусі / Фото: instagram.com/little_and_bossy/

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Вершкове масло – 50 г
  • Часник – 2 зубчики
  • Креветки – 800 г
  • Рубана петрушка – 3 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Вершки – 200 мл

Як приготувати:

  1. У глибокій сковороді розтопити масло, додати подрібнений часник і тушкувати 5-7 хвилин.
  2. Для соусу налити вершки, перемішати і довести до кипіння.
  3. Додати в сковороду очищені креветки й тушкувати 8-9 хвилин. Наприкінці додати петрушку і перемішати.
  4. Дістати креветки. Соус залишити на вогні, доки він трохи не загусне.
  5. Повернути креветки в соус і готувати близько 2 хвилин.

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