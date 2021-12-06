Відмінні рецепти з морепродуктів на будь-яке свято

У чому привабливість морепродуктів? Їх непотрібно надто багато, за найменшої присутності вони все одно зроблять свою справу, повідомляє Сьогодні.

Для креветок треба масло та вершки, салат з кальмаром та пекінською капустою заправляється сметаною, в салат з мідіями потрібна бебі-моцарела.

Салат з мідіями та моцарелою

Салат з мідіями та моцарелою / Фото: instagram.com/darina_body_code/

Інгредієнти:

Мідії відварені, коктейльні помідори – 150 г

Бебі-моцарела – 60 г

Салат фризе, шпинат – по 50 г

Сіль, паприка, трави

Сік лимона – 10 мл

Оливкова олія – 5 мл

Як приготувати:

Мідії відварити у підсоленій воді на середньому вогні впродовж кількох хвилин. На подушку з листя салату та шпинату викласти мідії, томати та сир. Додати до смаку сіль, паприку, трави, збризнути соком лимона та оливковою олією.

Салат з кальмаром та пекінською капустою

Салат з кальмаром і пекінською капустою / Фото: instagram.com/pp.zona/

Інгредієнти:

Пекінська капуста, свіжий огірок, варена морква – по 100 г

Консервований кальмар – 170 г

Цибуля – 50 г

Сметана 10% – 50 г

Варені яйця – 2 шт.

Сіль, перець

Як приготувати:

Усе нарізати соломкою, посолити, поперчити та перемішати. Заправити сметаною та прикрасити зеленню.

Креветки у вершково-часниковому соусі

Креветки у вершково-часниковому соусі / Фото: instagram.com/little_and_bossy/

Інгредієнти (на 4 порції):

Вершкове масло – 50 г

Часник – 2 зубчики

Креветки – 800 г

Рубана петрушка – 3 ст. л.

Сіль за смаком

Вершки – 200 мл

Як приготувати: