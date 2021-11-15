Сік, який робить ліки токсичними

Статини – група ліків, які призначають для зниження рівня холестерину у крові. Якщо його не контролювати, згодом холестерин може збільшити ризик серцевих захворювань, повідомляє Країна здоров'я.

Проте прийом статинів має вестися під суворим контролем лікаря, оскільки препарати мають ряд неприємних побічних ефектів. Вся справа у взаємодії статинів з іншими ліками та деякими продуктами.

Зокрема, експерти рекомендують уникати грейпфрутового соку, якщо вам призначено статини. Вся справа в тому, що для розщеплення статинів та інших ліків, тіло використовує фермент CYP3A. Він частково видаляє ліки із кровообігу.

Грейпфрутовий сік містить сполуки фуранокумарини. Вони не дозволяють ферменту CYP3A працювати. В результаті в крові залишається більше діючої речовини препарату. Це робить його сильнішим за дією. У деяких випадках навіть можна говорити про токсичність.

На думку лікарів, не всі статини однаково схильні до впливу грейпфрутового соку. Якщо ви його обожнюєте, є сенс обговорити з лікарем перехід на інший тип статинів.