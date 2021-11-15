Зе-тачки: "Слуги" накупили машин на суму понад 60 млн грн

Комітет виборців України повідомив, що майже сто "слуг народу" в 2020 році купили авто, квартиру чи землю. Серед задекларованого майна дорогі суперкари та навіть квартира в Криму, оформлена на дружину одного з нардепів, повідомляє Страна UA.

Загалом, депутати від монобільшості придбали торік 74 автомобілі. Тачки все більше купують пристойні - Toyota, Mercedes та BMW. Загальна вартість придбаного транспорту складає 63 мільйони гривень.

Судячи з документів на сайті НАЗК (Національне агентство з питань протидії корупції), у 2021 році процес масової купівлі автомобілів "слугами народу" продовжився.

При цьому купують дорогі машини, на які з офіційної зарплати депутатів (у середньому плюс-мінус 40 тисяч гривень) їм довелося б збирати багато років.

Численні покупки дорогих машин членами фракції – ще одне непряме підтвердження, що "слугам народу" також платять і зарплати в конвертах (від 15 до 50 тисяч доларів на місяць залежно від статусу та посади).

Це підтвердила й нардеп Ганна Скороход в ефірі телеканалу "Україна 24". Розповівши, що парламентарі не можуть собі дозволити утримувати водія та охоронця.

"Це апріорі неможливе. Офіційна зарплата депутата на сьогоднішній день становить близько 37 тис. грн. Плюс 40 тис. грн дають на депутатські витрати", – сказала політик.

Перераховувати всіх власників нових авто можна довго, але ми вибрали найдорожчі суперкари та незвичайних "залізних коней".

Так, Максим Гузенко у березні придбав джип BMW X5 вартістю 2642792 грн. На таку покупку йому довелося б працювати у ВР 6 років і відкладати всю ставку, не витрачати ні копійки на їжу та утримання сім'ї. А він багатодітний батько, разом із дружиною Ганною вони вирощують двох синів та дочку.

Цей нардеп і раніше засвітився у майновому скандалі. У своїй декларації Гузенко вказав подарунок вартістю 120 000 грн. НАЗК же вважав, що за законом це надто дорогий презент, проте суд відхилив це клопотання детективів.

Ще один "слуга народу" став щасливим володарем "свіженького" авто у липні цього року. Йдеться про Олега Арсенюка, відомого бійкою в черкаському ресторані "Бочка", де він отримав черепно-мозкову травму. Окликавшись після події, політик вирушив до салону за Audi A8 2021 року випуску. І виклав за тачку він 2 313 360 грн. Щоправда, половину суми він узяв у кредит. Арсенюк не зраджує своїх автопереваг, адже, судячи з декларації, у нього в гаражі є ще Audi A6 (у його власності) та Audi A1, записана на дружину.

Нардеп Роман Каптелов буквально нещодавно розщедрився на люксовий британський позашляховик Land Rover Discovery цього року випуску. Купив він його у офіційного дилера за 2156464 грн. До цього парламентарій їздив більш бюджетним японським паркетником Mazda СХ-5 за 1 200 000 грн.

Ще п'ятеро нардепів із "Слуги народу" витратили на новенькі тачки цього року від мільйона до двох у національній валюті. Це Микола Задорожний, який придбав Toyota Land Cruiser за 1,82 млн грн. Такий самий японський позашляховик, лише дешевше на 300 000 грн, з'явився у його колеги Анатолія Гунька. Нардепи Ігор Васильєв та Орест Саламаха купили Audi по 1,37 млн грн та 1,54 грн відповідно. А Олександр Бакумов придбав Mercedes-Benz GLE 250D за півтора мільйона, втративши Porsche Macan при розподілі майна з колишньою дружиною.