Захід попередив про "високу ймовірність" вторгнення РФ до України

Співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про "високу ймовірність" нового російського вторгнення в Україну. Про це, посилаючись на Financial Times, повідомляє Новое время.

У своїх прогнозах експерти спираються не лише на відомості про концентрацію близько 90 тисяч військовослужбовців РФ поряд із українським кордоном, а й на деякі інші дані, які, імовірно, мають секретний характер.

Побоювання Заходу щодо можливої ескалації конфлікту з боку Кремля підтвердила й заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Інформація нашої (військової розвідки) збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", - розповіла вона.

При цьому, Маляр зазначила, що інтерпретація зібраних розвідданих "вимагає подальшого обговорення", і повної ясності про наміри РФ у західних спецслужб поки немає.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що сьогоднішні дії російської влади схожі на те, що відбувалося в 2014 році.

"Це те, що вони робили в 2014 році. Це викликає серйозні побоювання", - заявив він.