Захід попередив про "високу ймовірність" вторгнення РФ до України
Співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про "високу ймовірність" нового російського вторгнення в Україну. Про це, посилаючись на Financial Times, повідомляє Новое время.
У своїх прогнозах експерти спираються не лише на відомості про концентрацію близько 90 тисяч військовослужбовців РФ поряд із українським кордоном, а й на деякі інші дані, які, імовірно, мають секретний характер.
Побоювання Заходу щодо можливої ескалації конфлікту з боку Кремля підтвердила й заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
"Інформація нашої (військової розвідки) збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", - розповіла вона.
При цьому, Маляр зазначила, що інтерпретація зібраних розвідданих
"вимагає подальшого обговорення", і повної ясності про наміри РФ у західних спецслужб поки немає.
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що сьогоднішні дії російської влади схожі на те, що відбувалося в 2014 році.
"Це те, що вони робили в 2014 році. Це викликає серйозні побоювання", - заявив він.
У свою чергу, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що стягування російських військ до українського кордону може бути як
"підготовкою до великомасштабного вторгнення", так і спробою
"психологічного тиску".