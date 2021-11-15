В українських сховищах скорочуються запаси газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 13 листопада склали 17,45 млрд кубометрів, що майже на 37% менше торішніх показників, повідомляє УНІАН.

За даними Державної компанії "Оператор ГТС України", за тиждень запаси газу скоротилися на 2,2%, або на 400 млн куб. м.

При цьому здійснюється відбір газу зі сховищ в обсязі приблизно 50-60 млн кубометрів на добу.

Відзначається, що зараз українські газові сховища заповнені на 56,2%.

Зупинка закачування газу в сховища: