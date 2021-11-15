Aston Martin показав бюджетну версію DBX

Британська компанія Aston Martin представила на китайському ринку "бюджетну" версію свого кросовера DBX. Новинка оснащена 441-сильним 6-циліндровим двигуном, повідомляє Обозреватель.

Багато автомобільних компаній, щоб збільшити свої продажі на ринку Піднебесної, пропонують модифікації з менш потужними моторами. Такою ж дорогою пішла британська компанія Aston Martin, яка підготувала нову версію свого кросовера DBX.

Двигун для новинки створено німецькими мотористами підрозділу Mercedes-AMG. Джерело: Aston Martin

Двигун для новинки створено німецькими мотористами підрозділу Mercedes-AMG. Турбований 3-літровий рядний двигун працює в парі зі стартер-генератором. "Шістка" розвиває потужність 441 к.с., а момент, що крутить, досягає 520 Нм. Стартер-генератор може швидко забезпечити ще 250 Нм. Двигун працює в парі з 9-ступіневою автоматичною трансмісією, а привід здійснюється до всіх коліс.

Новинка отримала керований електронікою диференціал обмеженого тертя, карбоновий карданний вал, адаптивну пневмопідвіску та активні стабілізатори. Джерело: Aston Martin

Крім того, новинка отримала керований електронікою диференціал обмеженого тертя, карбоновий карданний вал, адаптивну пневмопідвіску та активні стабілізатори.

Автомобіль здатний розганятися до першої сотні за 5,4 секунди, а максимальна швидкість досягає 259 км/год. Завдяки гібридної складової середня витрата пального заявлена на рівні 10,5 л/100 км, що майже на 4 л менше ніж у версії з мотором V8.

Автомобіль здатний розганятися до першої сотні за 5,4 секунди, а максимальна швидкість досягає 259 км/год. Джерело: Aston Martin

Для новинки підготували широкий асортимент легкосплавних дисків діаметром від 21 до 23 дюйми, а передні крила прикрасила емблема Straight-Six. Вартість Aston Martin DBX стартує з $297 тисяч, що на 63 тисяч менше, ніж просять за модифікацію з мотором V8.