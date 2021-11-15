Aston Martin показав бюджетну версію DBX
Британська компанія Aston Martin представила на китайському ринку "бюджетну" версію свого кросовера DBX. Новинка оснащена 441-сильним 6-циліндровим двигуном, повідомляє Обозреватель.
Багато автомобільних компаній, щоб збільшити свої продажі на ринку Піднебесної, пропонують модифікації з менш потужними моторами. Такою ж дорогою пішла британська компанія Aston Martin, яка підготувала нову версію свого кросовера DBX.
Двигун для новинки створено німецькими мотористами підрозділу Mercedes-AMG. Турбований 3-літровий рядний двигун працює в парі зі стартер-генератором. "Шістка" розвиває потужність 441 к.с., а момент, що крутить, досягає 520 Нм. Стартер-генератор може швидко забезпечити ще 250 Нм. Двигун працює в парі з 9-ступіневою автоматичною трансмісією, а привід здійснюється до всіх коліс.
Крім того, новинка отримала керований електронікою диференціал обмеженого тертя, карбоновий карданний вал, адаптивну пневмопідвіску та активні стабілізатори.
Автомобіль здатний розганятися до першої сотні за 5,4 секунди, а максимальна швидкість досягає 259 км/год. Завдяки гібридної складової середня витрата пального заявлена на рівні 10,5 л/100 км, що майже на 4 л менше ніж у версії з мотором V8.
Для новинки підготували широкий асортимент легкосплавних дисків діаметром від 21 до 23 дюйми, а передні крила прикрасила емблема Straight-Six. Вартість Aston Martin DBX стартує з $297 тисяч, що на 63 тисяч менше, ніж просять за модифікацію з мотором V8.