У МВС озвучили вартість "стіни" на кордоні з Білоруссю

Україна має спільний кордон з Білоруссю протяжністю майже 1100 кілометрів. На її інженерне облаштування потрібно 7 мільярдів гривень. Тільки на колючий дріт підуть сотні мільйонів. Такі дані в понеділок, 15 листопада, опублікував у соцмережі речник МВС Артем Шевченко, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.

"Протяжність 10 найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з Півночі складає 270 км із усього 1084-кілометрового кордону з РБ. Тільки щоб закрити ці 270 км хоча б найпростішим інженерним загородженням - спіральним колючим дротом "Єгоза" - треба 189 млн грн. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження та рокадна дорога) кордону з Білоруссю – 7 мільярдів гривень", – написав він.

Шевченко зазначив, що з минулого року між Україною та Білоруссю діє угода про реадмісію, яка передбачає, що у разі перетину кордону нелегальні мігранти мають бути висунуті назад, і Білорусь зобов'язана буде їх ухвалити.