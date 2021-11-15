Прагнення врятувати планету вдарило по вугільних компаніях

Прагнення країн ООН врятувати планету від глобального потепління вдарило по вугільних компаніях. Акції вугільних компаній 15 листопада обвалилися після завершення кліматичного саміту (Cop26) та публікації підсумкової угоди – Кліматичного пакту Глазго (Glasgow Climate Pact), повідомляє Лента.Ру.

Акції великих китайських компаній з видобутку енергетичного вугілля China Shenhua Energy та Yanzhou Coal впали на 1,7 та 4 відсотки відповідно, свідчать дані Гонконгської фондової біржі.

В Індонезії, світовому лідері за обсягом експорту цього виду палива, цінні папери найбільшої вугільної компанії Bumi Resources подешевшали на 5,7 відсотка, за даними Індонезійської фондової біржі. Акції інших великих виробників країни, Adaro Energy та Indika Energy, впали на 5,3 та 6,9 відсотка відповідно. Обвал вартості цих акцій був обумовлений також зростанням виробництва вугілля в Китаї, яке раніше сильно залежало від індонезійського палива.

На торгах в Австралії акції компанії з видобутку енергетичного вугілля Whitehaven Coal впали на 2,4 відсотка, а цінні папери конкурента New Hope — на 1,5 відсотка. Папери австралійських гірничодобувних компаній South32 та Coronado Global Resources знизилися на 2 та 4,3 відсотка відповідно.