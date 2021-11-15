В Україні по-новому нараховуватимуть податок на авто

У 2022 році українці почнуть сплачувати податок на свої автомобілі, внаслідок ухвалення так званого "ресурсного законопроєкту", який незабаром буде ухвалений у другому читанні, повідомляє Сьогодні.

Йдеться про проект закону №5600, який збільшує список авто, за які власник має сплачувати податок.

Відтепер діятимуть такі правила:

вік машини має бути не більше 5 років;

машина повинна коштувати понад 200 мінімалок (з 2022 року це 1,3 млн грн).

Раніше вартість машини повинна була коштувати понад 375 мінімалок.

Скільки доведеться заплатити?

Податок на автомобіль становить 25 тисяч гривень. Його потрібно сплачувати щороку, один раз.

Зміни у закону призведуть до того, що оподатковуватись будуть не лише елітні авто, а й нові машини середнього класу.