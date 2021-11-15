У НАТО закликали РФ до прозорості військових дій біля кордонів України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг закликав Росію бути прозорою в її військових діях, а також запобігти ескалації та знизити напругу навколо України. Відповідну заяву він зробив у понеділок в Брюсселі після закінчення зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Генсек констатував, що останніми тижнями спостерігалася "велика та незвичайна концентрація російських сил неподалік українського кордону" , як раніше цього року нарощування сили в Криму та Чорноморському регіоні.

"НАТО залишається пильним. Ми моніторимо ситуацію дуже уважно і продовжуємо консультуватися з нашими союзниками та партнерами, такими як Україна та ЄС. Будь-які подальші провокації чи агресивні дії з боку Росії будуть предметом серйозного занепокоєння. Ми закликаємо Росію до прозорості щодо її військових дій. . Важливо запобігти ескалації та знизити напругу. НАТО підтримує Україну", – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс не визнав і не сприймає спроби анексії Криму Росією.

"Ми закликаємо Росію припинити підтримувати бойовиків на Донбасі. Усі союзники по НАТО єдині у нашому засудженні поведінки Росії", – додав він.

Столтенберг також зазначив, що НАТО та союзники продовжують надавати значну політичну та практичну підтримку Україні.

"Ми допомагаємо зміцнювати її здібності, включаючи навчання збройних сил. Ми підтримуємо порядок денний реформ, що допоможе Україні просунутися в її євроатлантичних прагненнях. НАТО підтримує Україну, що не є загрозою для Росії", – констатував генсек.

Крім того, він додав, що навчання НАТО та союзників у регіоні Чорного моря мають оборонний характер і прозорі за своєю суттю.