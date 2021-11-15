Жорсткий фол від Ібрагімовича: постраждав захисник збірної Іспанії

Нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович пропустить перший стиковий матч плей-офф ЧС-2022 своєї збірної, повідомляє Сьогодні.

Шведський форвард Златан Ібрагімович отримав жовту картку вже у доданий арбітром час у поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Іспанії (0:1).

Ібрагімович використав проти іспанського захисника Челсі Сесара Аспілікети жорсткий прийом, вдаривши його плечем ззаду.

Це неперевершений ступінь і неперевершена гра в Zlatan Ibrahimovic on Cesar Azpilicueta pic.twitter.com/6GLAio55ss - BirdieFootball (@birdiefootball) November 15, 2021

Збірна Швеції програла Іспанії та втратила пряму путівку на ЧС-2022, віддавши перше місце у групі іспанцям, у яких 19 очок. Швеція посіла друге місце, маючи у своєму активі 15 набраних пунктів.