Жорсткий фол від Ібрагімовича: постраждав захисник збірної Іспанії
Нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович пропустить перший стиковий матч плей-офф ЧС-2022 своєї збірної, повідомляє Сьогодні.
Шведський форвард Златан Ібрагімович отримав жовту картку вже у доданий арбітром час у поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Іспанії (0:1).
Ібрагімович використав проти іспанського захисника Челсі Сесара Аспілікети жорсткий прийом, вдаривши його плечем ззаду.
Збірна Швеції програла Іспанії та втратила пряму путівку на ЧС-2022, віддавши перше місце у групі іспанцям, у яких 19 очок. Швеція посіла друге місце, маючи у своєму активі 15 набраних пунктів.