Пашинян заявив про вторгнення азербайджанських військ до Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в неділю, 14 листопада, азербайджанські війська вторглися на територію республіки на одній із ділянок кордону, повідомляє News.am.

Пашинян зібрав Раду Безпеки.

"З учорашнього дня у цьому складі ми кілька разів провели зустрічі та обговорення у різних форматах. Предметом обговорень був факт вторгнення азербайджанських військ на територію Республіки Вірменія на одній із східних ділянок вірмено-азербайджанського кордону", - заявив прем'єр і пообіцяв надати громадськості всю інформацію щодо подій.

Пашинян також сказав, що ухвалив рішення звільнити Аршака Карапетяна з посади міністра оборони Вірменії та призначити на цю посаду Сурена Папікяна.