У Раді вакциновано 83% депутатів

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час брифінгу в парламенті заявив, що в Раді на даний момент від коронавірусу вакциновано 83% депутатів, пише Юлия Корзун, Страна UA.

"Наразі інформація збирається, але апарат ВР - 93% вакцинованих, депутати - 83% мають посвідчення про вакцинацію, але інформація ще уточнюється", - зазначив Стефанчук.

Він додав, що шість народних обранців і більше 20 співробітників апарату зараз хворіють на коронавірус.

Водночас, у своєму телеграм-каналі голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я "слуга народу" Михайло Радуцький повідомив, що на даний момент зробили щеплення або записалися на вакцинацію від COVID-19 100 осіб.

"За словами першого заступника голови ВРУ Олександра Корнієнка, станом на 11 годину в пункті вакцинації у готелі "Національний" (вул. Липська,5) вакцинувалися або записалися на щеплення від коронавірусу 100 осіб", - написав він.

Радуцький додав, що не всі нардепи адекватно сприйняли нові правила доступу до будівель парламенту.

"Уже є випадки, коли парламентарі поводяться агресивно. Зокрема, при вході до Верховної Ради чинять тиск на працівників ДСО. Вважаю це неприпустимим! Якщо ми вводимо обов'язкову вакцинацію для вчителів, працівників комунальної сфери та держслужбовців, повинні також підкорятися загальним правилам! Щеплення першою дозою вже пройшли 12 мільйонів українців!" – заявляє голова комітету ВР.

За словами Радуцького, парламентарі, які вже перевірили сертифікати на вході, можуть отримати спеціальні перепустки. Це дозволить скоротити час на проведення контролю та, відповідно, уникнути черг.