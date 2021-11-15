Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку﻿ продовжилося.

Активність покупців, яких на старті торгів було втричі більше, ніж продавців, викликала швидке зростання цінників, які досягли 26,365 гривень на купівлі та 26,39 гривень на продажу. Частині експортерів такі ціни здалися привабливими, і вони почали гасити попит, внаслідок чого до обіду торгівля стабілізувалася в діапазоні 26,34-26,37 гривень.

Готівковий курс долара оперативно відреагував на зростання, що відбувається на міжбанку. Вранці столичні обмінні пункти продавали «американця» по 26,30 гривень, а вже до 13-ї години дня – по 26,38-26,40 гривень. Як повідомляють оператори валютного ринку, попит на готівковий долар досить високий. "Спрацював відкладений попит" , - повідомили порталу "Курс України" представники однієї з великих мереж обмінних пунктів столиці.

Євро на FOREX сьогодні припинив падіння і торгується в діапазоні 1,1435-1,1462 долара, не залишаючи спроб розвинути висхідну корекцію. Долар у світі перестав зростати, проте євро сьогодні знижується по відношенню до інших провідних світових валют – фунта, швейцарського франка, японської єни. Готівковий євро у першій половині дня подорожчав на 5 копійок, із 30,10 до 30,15 гривень, виключно на тлі загального ослаблення гривні.

Російський рубль перейшов у контрнаступ на американський долар і сьогодні до 12 години дня зріс з 72,70 до 72,00 рублів за долар. Однак на момент написання статті вже втратив більшу частину досягнутого і опустився до 72,47 рублів за долар. А ось у столиці рубль подорожчав на 2 копійки: якщо вранці його продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів, то після обіду – по 3,65-3,67 гривні.

На кілька копійок подорожчав і польський злотий. Сьогодні його продають за 6,54-6,55 гривень.