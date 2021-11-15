Тренер англійського клубу ночував на вулиці

Наставник Брайтона Грем Поттер взяв участь в акції на підтримку безпритульних, повідомляє Сьогодні.

Головний тренер англійського футбольного клубу Брайтон Грем Поттер спав на вулиці в рамках акції The Big Sleep Out ("Велика ночівля на вулиці"). Вона організована на підтримку безпритульних.

"Не можу уявити, як це – так страждати, не маючи уявлення про те, що тебе чекає в майбутньому, коли ти наступного разу поїж.