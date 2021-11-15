Тренер англійського клубу ночував на вулиці
Наставник Брайтона Грем Поттер взяв участь в акції на підтримку безпритульних, повідомляє Сьогодні.
Головний тренер англійського футбольного клубу Брайтон Грем Поттер спав на вулиці в рамках акції The Big Sleep Out ("Велика ночівля на вулиці"). Вона організована на підтримку безпритульних.
"Не можу уявити, як це – так страждати, не маючи уявлення про те, що тебе чекає в майбутньому, коли ти наступного разу поїж.
Бездомні – це одні з найуразливіших членів суспільства, і вони потребують нашої допомоги та підтримки", – так прокоментував свою участь в акції Поттер.
Брайтон виступає в англійській Прем'єр-лізі та після 11 турів посідає сьоме місце.
46-річний Грем Поттер працює у клубі з 2019 року. До цього він визнавався найкращим тренером 2017 року у Швеції.