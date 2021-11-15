У Раді зробили заяву проти дистанційки в школах

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак назвав дистанційну освіту неефективною, і закликав місцеві органи влади відкрити школи з вакцинованим персоналом. Про це, посилаючись на його сторінку в соцмережі, пише Константин Катышев, Корреспондент.

"Під час 3-ї, нинішньої хвилі пандемії в Україні ми негласно домовилися з педагогами, що за умови 100% вакцинації - працюватимуть дитячі садки, школи та інші навчальні заклади", - написав Бабак.

За його словами, регіональні місцеві комісії ТЕБ та НС не повинні переводити школи на дистанційну форму навчання, але все одно роблять це. У результаті навіть у повністю вакцинованих школах діти змушені вчитися з дому.