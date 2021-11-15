У Норвегії виявили новий варіант Делтта-штаму коронавірусу
У Норвегії виявили новий варіант коронавірусу AY.63, що є підвидом штаму "Дельта", повідомляє УНІАН.
На думку фахівців Норвезького інституту національної охорони здоров’я, новий різновид не більш небезпечний, ніж інші.
Вперше його виявили ще в червні. Проте фахівці вважають, що у даного типу вірусу немає якихось особливих конкурентних переваг.
"У нас немає даних про те, що вакцина не діє проти цього штаму, істотних причин для занепокоєння наразі немає", — заявила представник інституту Кароліна Брагстад.
Нагадаємо, на тлі стрімкого збільшення поширення коронавірусу японські вчені з'ясували, що новий штам COVID-19, який отримав назву "Мю", в 10 разів стійкіший до антитіл людей, які перехворіли "початковим" варіантом коронавірусу. Крім цього, "Мю-штам" в 9 разів стійкіший до антитіл, які були отримані в результаті щеплення вакциною Pfizer.