У Норвегії виявили новий варіант Делтта-штаму коронавірусу

У Норвегії виявили новий варіант коронавірусу AY.63, що є підвидом штаму "Дельта", повідомляє УНІАН.

На думку фахівців Норвезького інституту національної охорони здоров’я, новий різновид не більш небезпечний, ніж інші.

Вперше його виявили ще в червні. Проте фахівці вважають, що у даного типу вірусу немає якихось особливих конкурентних переваг.

"У нас немає даних про те, що вакцина не діє проти цього штаму, істотних причин для занепокоєння наразі немає" , — заявила представник інституту Кароліна Брагстад.

Нагадаємо, на тлі стрімкого збільшення поширення коронавірусу японські вчені з'ясували, що новий штам COVID-19, який отримав назву "Мю", в 10 разів стійкіший до антитіл людей, які перехворіли "початковим" варіантом коронавірусу. Крім цього, "Мю-штам" в 9 разів стійкіший до антитіл, які були отримані в результаті щеплення вакциною Pfizer.