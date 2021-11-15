Хто вже вийшов на чемпіонат світу-2022

Після відбіркових матчів чемпіонату світу 14 листопада визначилося ще кілька команд, які гарантували собі путівки до фінальної частини Мундіалю. Гарантовано до Катару наступного року поїдуть уже сім європейських збірних. Також компанію їм точно складуть бразильці та господарі турніру, повідомляє Обозреватель.

Першими від Європи до фінального турніру пробилися Данія та Німеччина. Минулими вихідними до них приєдналися ще п'ять держав: Франція, Бельгія, Іспанія, Хорватія, Сербія. Усі вони зайняли перші місця у своїх відбіркових групах. Причому три останні команди здобули важливі перемоги над прямими конкурентами з мінімальним рахунком: Сербія – над Португалією в гостях, Іспанія – над Швецією, Хорватія – над Росією вдома.

Збірні Швеції, Португалії, Північної Македонії та Росії, які посіли другі місця, виступатимуть у плей-офф. Усього від Європи путівки отримають лише 13 країн: безпосередньо до Катару виходять 10, ще три – через стикові поєдинки.

Фінальна частина чемпіонату світу пройде з 21 листопада до 19 грудня наступного року.