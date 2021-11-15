Виноградарі отримали 20 млн грн дотацій
Міністерство аграрної політики та продовольства цього року надало 21 млн грн грошової підтримки виноградарям та виноробам, які безпосередньо звернулися за державною допомогою, повідомляє AgroPortal.
Як розповіли в міністерстві, із цієї суми 15,6 млн виділено на компенсацію вартості побудованих цехів та придбаних ліній з переробки винограду ще у 2019–2020 роках, та 5,4 млн грн на компенсацію витрат протягом 2019–2020 років зі створення виноградників.
"До кінця року планується також додаткова підтримка за цими ж напрямками для компенсації витрат за період з 1 жовтня 2020 року до 30 вересня 2021 року", - сказав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.
Станом на сьогодні в Україні 262 господарства, які вирощують виноград на площі 41,5 тис. га. Це менше ніж 1% від загальної кількості сільськогосподарських угідь.
Також у міністерстві зазначили, що імпорт винограду (свіжого та сушеного) становить останніми роками 40-60 тис. т на суму від $30-60 млн. Експорт при цьому не перевищує 120 т, із прибутком у $142 тис.