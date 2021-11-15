Кулеба закликав НАТО до тісної співпраці з Україною для стримування РФ

Україна та союзники по НАТО повинні тісно координуватися та вживати будь-яких заходів, які можуть допомогти стримати Росію та запобігти найгіршим сценаріям. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на тлі нарощування військової присутності Росії біля кордонів України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ще важливіше те, що ми всі – Україна та союзники – повинні тісно координуватися і вживати будь-яких заходів, які можуть допомогти стримати Росію та запобігти гіршим сценаріям. Тому що якою б не була ціна цих заходів щодо стримування, ціна зупинки "гарячої фази" конфлікту буде набагато вищим", – сказав Кулеба на прес-конференції за результатами переговорів з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі у понеділок.

Міністр звернув увагу на необхідність бути готовими до всіх сценаріїв, усіх опцій, а також посилити стійкість України щодо цих сценаріїв.

"Передчасно говорити, яким саме буде російський сценарій: чи є нарощування військової присутності головним планом, який супроводжуватиметься зусиллями дестабілізувати Україну зсередини або нарощування військової присутності буде фоновою силою, фоновим аргументом для зусиль, що дестабілізують, – пояснюються Росією всередині країни", – пояснив Кулеба.

Міністр закордонних справ України зазначив, що РФ демонструє, що вона може швидко активізувати вже накопичені біля українських кордонів війська та обладнання, і всі опції, включаючи військову, розглядаються російським керівництвом.

"На думку України, те, що ми зараз бачимо вздовж кордону, - це не виключно нарощування військової присутності, тому що Росія вже стягнула військову армаду до наших кордонів навесні, і відтоді її так і не відвела. Те, що ми бачимо зараз, – це ситуація, що погіршується, в якій Росія демонструє, що вона може швидко активізувати вже накопичені війська та обладнання, і що всі опції, включаючи військову, розглядаються російським керівництвом", – зазначив він.

Кулеба зазначив, що Україна у цій ситуації очікує від НАТО трьох речей.

"Перше. Чіткий і сильний сигнал усім – Росії, народу України, партнерам у ЄС, союзникам – від НАТО, який демотивує Росію від подальших агресивних дій та мотивує українців залишатися стійкими та сильними", – сказав він.

Міністр також нагадав, що навесні передав 10 конкретних пропозицій, як НАТО може підтримати Україну.

"Було досягнуто прогресу по ряду з цих 10 пунктів, і сьогодні я попрошу прискорити цю роботу і діяти відповідно. Це пункти, пов'язані з конкретними сферами співробітництва між Україною та НАТО", – пояснив Кулеба.

Також Кулеба вказав на необхідність пам'ятати про дуже напружену та небезпечну ситуацію в чорноморському регіоні.

"Заклик союзникам у Чорному морі співпрацювати більш тісно з Україною та Грузією, також з Молдовою, щодо безпеки в регіоні Чорного моря та об'єднання зусиль у Чорному морі між членами та не членами НАТО – це те, що було б дуже своєчасно та корисно", – повідомив він.

Кулеба наголосив, що Росія продовжує розпалювати конфлікт на сході України, постачаючи зброю та війська, фінансуючи окупаційну адміністрацію, видаючи російські паспорти місцевому населенню.

"Військові маневри Росії, енергетична криза в Європі, драматичне використання мігрантів як зброя на польському та литовському кордонах з Білоруссю і масивна дезінформація повинні розглядатися як один комплекс подій, тому що всі вони є елементами гібридної війни Росії з європейською та євроатлантичною спільнотою", – вважає міністр.

Він заявив, що Україна завжди була і залишається повністю відданою миру, справедливості та безпеці в Європі.

"Ми рішуче маємо намір працювати з Альянсом, щоб захищати ці фундаментальні принципи. Ми цінуємо непохитну солідарність і практичну підтримку НАТО в цей скрутний час, і сьогодні ми обговорили з генеральним секретарем, як ми можемо посилити можливості України оборонятися від Росії і як ми можемо краще стримувати російські агресивні наміри та дії", – розповів Кулеба.

Також глава МЗС подякував Столтенбергу за рішення союзників запросити його та міністра закордонних справ Грузії взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Ризі.