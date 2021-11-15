У грудні українцям почнуть видавати "права" з новими відмітками

У посвідченнях водія з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач, повідомляє 24 Канал.

Першою почнуть використовувати відмітку про здачу іспитів на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Згодом у посвідченнях водія з’являться й інші відмітки.