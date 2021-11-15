Україна збільшила експорт на третину

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України за січень-вересень 2021 року склало 443,2 млн доларів. Експорт зростає трохи швидше імпорту, а позитивне сальдо зберігається другий квартал поспіль, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики України (Держстат), експорт товарів і послуг з України за перші дев'ять місяців 2021 року склав 56 140,5 млн доларів, що на 32,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, імпорт виріс на 31,8% до 55 697,3 млн доларів.

Нагадаємо, за даними Держстату, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2020 році склало 255,5 млн доларів. Це в 14 разів менше, ніж у 2019 році - 3689,1 млн доларів.