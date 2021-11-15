Справу судді Чауса направили до Вищого антикорупційного суду

Прокурори скерували обвинувальний акт щодо екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса до Вищого антикорсуду для розгляду по суті, повідомляє УНІАН.

Прокурори завершили досудове розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, щодо Чауса, який вимагав та одержав 150 тисяч доларів неправомірної вигоди (понад 3,7 мільйона гривень за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину).

Наразі обвинувальний акт за частиною 4 статті 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.