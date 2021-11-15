У ТСК не змогли з'ясувати, хто відклав спецоперацію щодо "вагнерівців"

Голова провладної тимчасової слідчої комісії з так званого "вагнергейту" Маріанна Безугла повідомила, що з'ясувати, хто вирішив відкласти цю спецоперацію, не вдалося. Про це, посилаючись на її брифінг, пише Михаил Хомченко, Depo.ua.

У той же час, Безугла визнала, що така спецоперація справді готувалася.

Фото: Прес-служба "ЄС"

За її словами, ТСК не вдалося встановити, хто з українських чиновників ухвалив рішення про відстрочку проведення спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнер".

"Дані дозволяють зробити опосередковані висновки, що відбулася відстрочка активного заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року... ТСК не вдалося точно встановити, хто, на якому рівні в Україні ухвалив рішення про відстрочку", - зазначила Безуглая.

Крім того, ТСК, за словами нардепа від "Слуги народу", встановила "відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відстрочку з боку будь-якої посадової особи" .

"ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівництву ГУР МОУ відстрочити активний захід, що засвідчує всі свідчення заслуханих осіб", - підкреслила Безуглая.

Вона додала, що було встановлено, що "керівник ВП не має повноважень надавати розпорядження ГУР МОУ щодо відстрочення будь-якого розвідувального заходу" .