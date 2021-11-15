МЗС Литви запропонувало оголосити аеропорт Мінська безпольотною зоною

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав вжити всіх заходів, щоб аеропорт Мінська став зоною, забороненою для польотів, повідомляє Ділова столиця.

З такою заявою голова МЗС Литви виступив сьогодні, під час засідання Ради із зовнішніх зносин Європейського союзу.

Він вважає, що таким чином там не приземлиться жоден літак із нелегальними мігрантами.