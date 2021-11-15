МЗС Литви запропонувало оголосити аеропорт Мінська безпольотною зоною
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав вжити всіх заходів, щоб аеропорт Мінська став зоною, забороненою для польотів, повідомляє Ділова столиця.
З такою заявою голова МЗС Литви виступив сьогодні, під час засідання Ради із зовнішніх зносин Європейського союзу.
Він вважає, що таким чином там не приземлиться жоден літак із нелегальними мігрантами.
"Найважливіше питання для нас — це ситуація на литовсько-польському кордоні, і сьогодні ми це обговоримо, сконцентруємося на питанні санкцій, але я пропоную піти далі, нам потрібно зробити аеропорт Мінська безпольотною зоною принаймні на деякий час. Ми повинні гарантувати, щоб літаки, якими прибувають люди, які бажають мігрувати, незаконно перетинаючи кордон, не приземлялися в Мінську або в будь-яких інших аеропортах Білорусі", — зазначив Ландсбергіс.