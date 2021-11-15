Нічні морози та похолодання вдень: прогноз погоди на 16 листопада

Середина листопада принесе в Україну нічні морози та зниження температури вдень. Погода﻿ все ще залишається сухою та сонячною, з невеликою хмарністю – ні дощів, ні снігу синоптики поки не прогнозують.

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У вівторок, 16 листопада, на Вінниччині, а також у всіх південних, більшості західних областей і в Криму очікується близько 3-7°С удень і від -5°С до 1°С уночі. В інших центральних, а також у всіх північних і східних областях буде прохолодніше - від 1°С до 4°С удень і від -8°С на сході до -1°С у центрі вночі. Найтепліше буде на Закарпатті – там обіцяють 9-11°С удень та від -3°С до -1°С уночі.

Опадів 16 листопада так само не очікується ніде по країні. У всіх регіонах буде хмарно з проясненнями. Середня швидкість вітру в центральних, північних та західних областях очікується на рівні 7-18 км/год. Сильніше буде вітер на півдні та в Криму – близько 11-22 км/год у середньому. На Одещині та на півострові місцями можливі шквали до 25-29 км/год. І найменш вітряно буде на сході країни – 4-11 км/год.

У столиці України, Києві﻿, 16 листопада очікується температура повітря від -3°С до 3°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і легка хмарність.