Польща затримала журналістів РФ у "гарячій зоні" на кордоні з Білоруссю

В Польщі, біля кордону з Білоруссю, затримано співробітників французької редакції російського телеканалу Russia Today, повідомляє Сьогодні.

"Сьогодні вранці поліція затримала двох людина поблизу населеного пункту Уснаж-Гурни, в зоні, на яку поширюється надзвичайний стан. Вони опинилися співробітниками RT France і пояснили, що прибули робити репортаж" , – сказав представник поліції Підляського воєводства Томаш Круп.

За інформацією поліції, вони не мали документів, які давали їм дозвіл перебувати в зоні дії надзвичайного стану.

У поліції нагадали, що у вересні через перебування у зоні надзвичайного стану двоє журналістів польського Onet мали проблеми, а на початку жовтня – журналісти ARTE TV.

У своєму Telegram-каналі керівник RT France Ксенія Федорова прокоментувала інцидент