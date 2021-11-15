Вінницька область переходить у "червону" зону

Державна комісія України з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила на території Вінницької області "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки з четверга, 18 листопада.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області", - написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.