Колишній радник Трампа здався ФБР

Колишній радник екс-президента США Дональда Трампа Стів Беннон здався ФБР (Федеральне бюро розслідувань) після того, як йому було пред'явлено звинувачення у неповазі до конгресу через відмову давати свідчення про штурм Капітолію, повідомляє Лента.Ру.

Беннон прибув до польового офісу ФБР у понеділок, там його взяли під варту. Дії чиновника оформили за двома пунктами неповаги до конгресу. Біля будівлі екс-радника зустрів натовп журналістів, він зухвало звернувся до телекамер, заявивши: « Ми скидаємо режим Байдена ».

Звинувачення помічнику Трампа Мін'юст висунув у зв'язку з розслідуванням подій у Капітолії, які відбулися 6 січня 2021 року. Політичний консультант Беннон при Трампі виступав стратегом Білого дому.

Відповідно до закону США, будь-яка особа, винна в неповазі до Конгресу, визнається винною у злочині, яка може спричинити штраф або тюремне ув'язнення на строк від одного до 12 місяців.

6 січня прихильники Трампа, який програв нові вибори, взяли штурмом будівлю Капітолію у Вашингтоні та зупинили на кілька годин роботу Конгресу. Внаслідок заворушень загинули учасниця протесту та поліцейський, ще троє померли від причин, не пов'язаних із насильством. Поліції вдалося звільнити будівлю Конгресу від учасників штурму, після чого США оголосили про перемогу Джо Байдена на президентських виборах.