У Польщі вирішили цілодобово будувати загородження на кордоні з Білорусією

Влада Польщі вирішила організувати цілодобове будівництво загородження на кордоні з Білорусією, повідомляє Лента.Ру.

За словами глави польського МВС Маріуша Каміньського, будівництво вестиметься кількома компаніями на чотирьох ділянках у три зміни. Спорудження розпочнеться до грудня та має бути закінчено у першому півріччі 2022 року.

Раніше Камінський розповів, що довжина загородження становитиме 180 кілометрів, а висота – 5,5 метра. За його словами, під час будівництва будуть задіяні найсучасніші рішення. Крім того, глава МВС заявив, що наразі кордон з Білорусією охороняють 13 тисяч польських військовослужбовців, 4,5 тисяч прикордонників і дві тисячі поліцейських.

Міграційна криза на кордоні Білорусії та Євросоюзу почалася наприкінці травня. Великі групи нелегальних мігрантів з країн Африки та Близького Сходу почали штурмувати кордони Литви, Польщі та Латвії, сподіваючись отримати притулок у Євросоюзі.

8 листопада кілька тисяч людей підійшли до Польщі з білоруської сторони. Мігранти не залишають прикордонну зону, частина спробувала потрапити на територію Польщі, зламавши загородження з колючого дроту.