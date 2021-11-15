Голову Закарпатської облради звільнили з другої спроби

Глава Закарпатської облради Олексій Петров достроково склав повноваження, 42 депутати задовольнили його заяву, повідомляє Новое время.

Зачитуючи заяву, Петров прозвітував про результати роботи за період головування у раді. Він продовжує залишатися депутатом облради.

Петрова звільнили з посади з другої спроби. 28 жовтня на сесії Закарпатської облради депутати підтримали дострокове припинення повноважень голови. Петров не погодився з таким рішенням і звернувся до поліції та прокуратури.

45-річного Олексія Петрова було обрано головою Закарпатської облради 7 грудня 2020 року. З квітня по грудень 2020 року він обіймав посаду голови Закарпатської ОДА. Петров представляє партію Слуга народу.

З 2017 по 2019 рік очолював департамент контррозвідки СБУ, а згодом був начальником управління СБУ в Кіровоградській області.