"Слуга народу" планує оновити партійний статут

XIII з'їзд партії "Слуга народу", який пройшов у Києві у понеділок, ухвалив рішення доручити голові партії провести необхідні консультації та внести на розгляд з'їзду нову редакцію Статуту партії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, з’їзд ухвалив рішення звернутися до фракції "Слуга народу" у Верховній Раді з вимогою прискорити розробку або внесення на розгляд парламенту низки законопроектів, спрямованих на виконання передвиборчої програми партії.

Йдеться про законопроекти щодо: запровадження обов'язкового пенсійного страхування; запровадження покарань за корупцію та розкрадання у ЗСУ та Міноборони; покращення матеріального забезпечення працівників освіти; управління побутовими відходами та стимулювання будівництва сміттєпереробних заводів; невідворотності покарань для співробітників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.

Як повідомлялося, заступник голови парламентської фракції партії "Слуг