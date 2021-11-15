Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Цінник на купівлю сягнув 26,365 гривень, а на продаж дійшов до 26,39 гривень.

Новина про те, що 19,3 млрд гривень, призначені для виплати «Укренерго» виробникам «зеленої електроенергії», не вплинула на вже схвильований ринок. Зростання, що почалося минулої п'ятниці, сколихнуло великий пласт «відкладеного» попиту з боку імпортерів, які до останнього чекали дешевшого курсу. Злякавшись, вони сьогодні вийшли із заявками на покупку та спровокували другу хвилю зростання. Продавці спочатку не поспішали продавати, і лише коли котирування піднялися вище за 26,35 гривень, вирішили не упускати ціни, на які ще кілька днів тому вони навіть не сподівалися. Після обідньої перерви кількість продавців нарешті перевищила кількість охочих купити, і котирування трохи знизилися.

Закрили торги понеділка на 6,5 копійок на купівлі та на 7 копійок на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,20/26,30 (купівля/продаж).

Торги понеділка відкрилися досить широко: спред на відкритті становив 10 копійок. Довгий час і покупці, і продавці не наважувалися зробити перший крок: перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 26,235 гривень пройшла лише о 10:06. Ще однією причиною нерішучості обох сторін став ранній вихід Національного банку. У ситуації, коли всі припускали, що регулятор проведе інтервенцію на продаж валюти, він несподівано вийшов із ордером на покупку на рівні 26,21 гривень, ніж остаточно дезорієнтував та заплутав усіх. Покупці це сприйняли як небажання Нацбанку гальмувати зростання і поквапилися купити валюту, поки ціна не піднялася ще вище. Вже о 10:45 цінник на купівлю сягнув 26,345 гривень, а на продаж – 26,39 гривень. За такими цінами знайшлося достатньо охочих продати, і почалася жвава торгівля. Але покупці не заспокоювалися: на 12:20 максимальна заявка на покупку дійшла до 26,365 гривень. І тільки коли більшість заявок було закрито, зростання котирувань припинилося, а після обідньої перерви, коли вже кількість продавців перевищила кількість покупців, курс долара поступово почав зниження.

Котирування закриття – 26,315/26,34 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 26,6 млн. доларів порівняно з минулою п'ятницею і склав 151,1 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,328 гривень.

Офіційний курс долара на 16 листопада встановлено на позначці 26,3371 гривні за долар, зростання на 22,64 копійки.

Офіційний курс євро на 16 листопада встановлено на позначці 30,1468 гривень за євро, зростання на 24,61 копійки.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в понеділок продовжив зростання за безготівковим доларом на міжбанку. Вранці його продавали по 26,30-26,32 гривень, а надвечір цінники піднялися до 26,38-26,40 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1419 доларів. Сьогодні євро спробував вирости, але зміг піднятися лише до позначки 1,1462 долара, після чого розвернувся і пішов униз. На момент написання статті він опустився до 1,1406 долара. Євро падає не лише проти долара, а й проти англійського фунта, швейцарського франка та японської єни. Готівковий євро у столиці не відреагував на падіння на FOREX; сьогодні він росте синхронно з готівковим доларом. Вранці київські опти продавали його по 30,05-30,10 гривень, а надвечір цінник підняли на 10 копійок, до 30,15-30,20 гривень.

Різко змінюється сьогодні вартість російського рубля. У першій половині дня понеділка він зріс з 72,70 до 72,00 рублів за долар, а надвечір впав до 72,85 рублів за долар. Станом на 19.00 він торгується у вузькому діапазоні 72,75-72,80 рубля за долар. У Києві готівковий рубль, як ми передбачали вранці, сьогодні продають по 3,63-3,67 гривні за 10 рублів.