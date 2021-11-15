"Слуги" вирішили вигнати із фракції ще одного нардепа

Парламентська фракція "Слуга народу" ухвалила рішення про виключення зі своїх лав народного депутата Артема Дмитрука, повідомляє Ділова столиця.

"На засіданні фракції "Слуга Народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу" , — заявила прессекретар політичної сили Юлія Палійчук.

Палійчук додала, що фракція вирішила ініціювати виняток зі складу відповідних Комітетів ВР народних депутатів, які були обрані від "СН" та виключені із фракції:

Артема Дмитрука – з Комітету з питань правоохоронної діяльності;

Людмили Буймістер – із Комітету з економічного розвитку.

Артема Дмитрука було обрано народним депутатом по одномандатному виборчому округу №133 в Одеській області.

Нагадаємо, 19 жовтня фракція "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі своїх лав Людмилу Буймістер.