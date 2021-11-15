Зеленський пообіцяв 1000 грн усім, хто вакцинувався від COVID-19

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі вакциновані від коронавірусу двома дозами зможуть отримати 1000 грн для відвідування культурного заходу чи подорожей Україною, повідомляє Новое время.

У своєму відеозверненні, опублікованому в соцмережах, він розповів про нову програму:

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1000 грн... через застосунок Дія. За ці гроші можна буде купити абонемент до спортзалу або фітнес-клубу. Відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал, виставковий центр або купити квитки для подорожей всередині країни".

Програма запуститься 19 грудня, на неї виділять близько 3 млрд грн, стільки ж - на початку 2022 року. За словами Зеленського, програма діятиме кілька місяців, і ті, хто не має застосунка Дія, теж зможуть отримати гроші. Її мета – підтримка креативного, спортивного і транспортного секторів економіки.