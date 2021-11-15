В Україну йдуть судна з вугіллям, відключень не буде - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно долає ситуацію в енергетичній сфері з дефіцитом вугілля, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нестачі не буде, а буде сім кораблів "панамакс", які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом", - сказав Зеленський у відеозверненні, поширеному в соцмережі Facebook у понеділок.

За словами президента, вугілля, яке буде доставлено морським шляхом, повністю закриє потреби в енергетичній галузі до кінця року.

У разі необхідності буде повністю закрито потребу до кінця всього опалювального сезону.

"Ми не купуємо вугілля у сепаратистів ... Ми не платимо і не будемо платити тим, хто не визнає нашу незалежність, і робимо перший крок на шляху до повної енергетичної незалежності України", - додав президент.

Зеленський також зазначив, що перед зимою держава підготувала атомну енергетику, яка працюватиме на повну потужність після розширення парку реакторів.

"За останні тижні запущено два додаткові блоки - на Рівненській і Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено до кінця листопада", - підсумував глава держави.

При цьому Зеленський спростував інформацію про можливі відключення енергопостачання в країні та закликав не дивитися телеканали, які її поширюють.

"Відключенням світла можуть лякати тільки тих, у кого відключено логіку та критичне мислення. Проста порада: щоб не чути брехливі казки про відключення світла, відключайте звук на деяких брехливих каналах, а краще - не дивіться взагалі. Це збереже і нерви, і електроенергію", - заявив президент.

Він наголосив, що"держава нікого не залишить без світла й тепла". "Тут теж усе просто, незважаючи на те, що все не просто у світі, який справді переживає енергетичну кризу", - додав Зеленський.

Судно типу "панамакс" (Panamax) може перевозити 60-80 тис.тонн вугілля. На початку листопада високопоставлене джерело в уряді повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що українські порти найближчим часом приймуть п'ять суден з імпортним вугіллям зі США загальним обсягом близько 280 тис. тонн: чотири – для "ДТЕК" і одне – для державної "Центренерго".