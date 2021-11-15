Similarweb відкрив новий офіс розробки у Києві
Платформа цифрового аналізу та збору даних відвідуваності сайтів Similarweb оголосила про відкриття 2 нових європейських офісів у Мюнхені (Німеччина) та Києві (Україна), повідомляє Економічна правда.
Зазначається, що у новому мюнхенському офісі переважно працюватимуть комерційні, маркетингові та технічні ролі.
Серед своїх клієнтів компанія вже налічує низку провідних німецьких брендів, у тому числі Adidas і DHL.
Натомість у київському офісі Similarweb працюватиме понад 50 спеціалістів з досліджень і розробок та ІТ. Очікується, що протягом наступних двох років ця кількість збільшиться втричі.
"Офіс буде служити технічним центром, залучаючи висококваліфіковану робочу силу України, і має стати важливою частиною глобального успіху Similarweb", - йдеться у повідомленні Yahoo Finance.
Як пише AIN.UA, в Україні вже є офіс Similarweb.
"Ще у 2015 році метою швидкого посилення та розширення ресурсів розробки у Києві вже було створено офіс компанії.
Спочатку присутність Similarweb в Україні розпочиналася як партнерство з Ciklum, але вже до 2016 року всі працівники київського офісу (тоді їх було 15 осіб) були штатними співробітниками SimilarWeb", - пише видання.