Similarweb відкрив новий офіс розробки у Києві

Платформа цифрового аналізу та збору даних відвідуваності сайтів Similarweb оголосила про відкриття 2 нових європейських офісів у Мюнхені (Німеччина) та Києві (Україна), повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що у новому мюнхенському офісі переважно працюватимуть комерційні, маркетингові та технічні ролі.

Серед своїх клієнтів компанія вже налічує низку провідних німецьких брендів, у тому числі Adidas і DHL.

Натомість у київському офісі Similarweb працюватиме понад 50 спеціалістів з досліджень і розробок та ІТ. Очікується, що протягом наступних двох років ця кількість збільшиться втричі.

"Офіс буде служити технічним центром, залучаючи висококваліфіковану робочу силу України, і має стати важливою частиною глобального успіху Similarweb" , - йдеться у повідомленні Yahoo Finance.

Як пише AIN.UA, в Україні вже є офіс Similarweb.

"Ще ﻿ у 2015 році метою швидкого посилення та розширення ресурсів розробки у Києві вже було створено офіс компанії.