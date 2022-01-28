Чому потрібно спати в шкарпетках: відповідь вчених точно вас здивує

Суперечки про те, як краще спати взимку – в шкарпетках чи ні, не вщухають вже давно. У кожної людини є свої переваги та комусь ця ідея здається дивною, а хтось дійсно не може спати з голими ногами, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

На думку вчених, є тісний взаємозв'язок між змінами температури тіла і якістю сну. Виявляється, у людей, які перед сном зігріваю ноги, сон приходить швидше, і він більш якісний.

Тепло в ногах допомагає розширенню судин і завдяки цьому людина швидше зігрівається, а внутрішня температура починає поступово знижуватися. Цей процес дає організму сигнал про те, що пора спати. Спати в теплі та комфорті дуже важливо, оскільки це сприяє повноцінному сну без пробуджень, а вранці – бадьорому підйому.

У зимовий період кінцівки замерзають швидше, і останніми наповнюються теплом. Судини позичаються, кров менше остигає і допомагає утримати тепло в більш важливих органах.

Чому потрібно спати в шкарпетках

Швидке засипання. На думку вчених, тепло в ногах дає сигнал організму, що пора спати. Експерименти на добровольцях показали, що люди в шкарпетках засинають набагато швидше тих, хто спить з голими ногами.

Гігієна ніг. Перед сном на ступні можна нанести крем або лосьйон, а зверху надіти шкарпетки. Ваші п'яти стануть м'якше вже через пару ночей.

Більш яскраві відчуття в сексі. У 2005 році вчені з Університету Гронінгена в Нідерландах провели дослідження з використанням шкарпеток. Одна група жінок займалася сексом в шкарпетках, друга - без. Виявилося, що 80% учасниць групи в шкарпетках відчули оргазм більш яскравим.

Гарний настрій. У китайській медицині вважається, що надягати шкарпетки на ніч дуже корисно. Холод витягує з тіла всю життєву енергію, а теплі шкарпетки наповнюють позитивною енергією і покращують кровообіг.