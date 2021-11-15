Росія випробувала космічну зброю, США готують відповідь

Державний департамент США заявив, що Росія безрозсудно випробувала протисупутникову зброю, в результаті якої виникли загрози для астронавтів Міжнародної космічної станції. У зв'язку з цим Сполучені Штати разом з союзниками будуть опрацьовувати відповідь на такі дії РФ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив спікер Держдепу США Нед Прайс.

"Це випробування значно збільшить ризик для астронавтів і космонавтів на Міжнародній космічній станції, а також для інших видів діяльності, пов'язаних з польотами людини в космос" , - заявив він.

Також представник Держдепу додав, що безвідповідальна поведінка Росії ставить під загрозу довгострокову стійкість Космосу і демонструє, що заяви Росії Про протидію озброєнню космосу нещирі і лицемірні.

"США будуть працювати з союзниками і партнерами, щоб відповісти на безвідповідальні дії Росії" , - заявив Прайс.

Нагадаємо, в минулі вихідні Росія провела випробування протисупутникової зброї.